Na snimanju jedne od emisija "Zvezde Granda" ranije, došlo je do fizičkog sukoba između Đorđa Davida i Aleksandra Milića Milija.

Naime, sve se odigralo 2022. godine, kada su njih dvojica prvo ušli u verbalnu raspravu zbog kandidata koji je nastupio na velikoj bini, a kako im se mišljenja nisu poklopila Đorđe David je krenuo da vređa Milija, koji je skočio na njega, ispričao je tada izvor sa lica mesta za "Blic".

- Jedi g***a - vikao je David Miliju, posle čega je kompozitor, kako je tvrdio izvor za "Blic", krenuo da ga udari pesnicom, ali je obezbeđenje sprečilo da dođe do većeg incidenta, kao i Saša Popović, koji je tada uleteo u gužvu da smiri strasti.

Roker Đorđe David oglasio se tada i otkrio detalje incidenta.

- Došlo je do većeg verbalnog sukoba između Milija i mene u "Zvezdama Granda". Sve je počelo kada me je on uvredio, a ja sam mu uzvratio. Došli smo u 7. krug takmičenja, rade emocije, imamo različit pogled kada je pravda u pitanju i onda tu dolazi do nesuglasica. Možda je ovaj sukob malo prešao granice. Ali tako je u "Zvezdama Granda", svi pokleknemo, dolazi do svađe između svih nas. Bio sam u sukobi i sa Cecom i sa Anom, pa i sa Viki koja mi je omiljen - istakao je David, a onda otkrio da je Saša Popović smirio strasti u studiju.

- Nakon incidenta Saša Popović nam je očitao lekciju. Rekao nam je šta sme, a šta se ne sme. Prosto, posvađali smo se oko kandidata i različitog poimanja pravde, možda je neko naš okršaj video dramatičnije nego što je zapravo bio - rekao je tada Đorđe David za medije.

Đorđe David optužio je Aleksandra Milića Milija da šteluje mikorone svojim kandidatima kako bi zvučali bolje od ostalih.

Nakon toga nastao je haos u emsiji, a roker je rešio da sve objasni.

- To što kažem tamo ili uradim je sve u žaru borbe za kandidate. Svako od nas ima pravo da kaže šta čuje ili vidi. Ne želim da ulazim u to da li je Mili pogrešio ili je u pravu, a ja nisam. Ja to ostavljam da publika zaključi. Bilo kakva rasprava ili neslaganje među nama, publika će oceniti ko je u pravu.

- Snežana Đurišić me je podržala. Šta je bilo posle i da li sam sa još nekim pričao na temu štelovanja mikrofona ostavio bih za sebe. Svako od nas zastupa svoj stav, a tu izvinjenja nema, ako ste možda mislili da sam se izvinio nakon snimanja - nisam. Saša Popović je bio na Milijevoj strani oko cele te priče vezane za štelovanje mikrofona, a za to mogu da kažem samo super i divno.

- Ne plašim se Milija da može da me istera iz žirija. Ja svoj posao časno radim, a ako me otkače, hvala Bogu, imam šta da radim. O mom opstanku u žiriju će odlučiti članovi produkcije, a to je na prvom mestu Saša Popović, pa tek onda Mili, a zatim Snežana Đurišić i još jedan čovek - dodao je Đorđe tada.

- Nije to ekipa ljudi koja se oslanja samo na jednog čoveka ili samo na Milija, to je ekipa od više ljudi. Mili nije glup, on ima osećaj da čuje ko je dobar, a ko ne - zaključio je roker Đorđe David tada za "Star".

