"Pogledao sam intervju. Skoro čitav je posvećen meni. Kao da je u poslednje vreme postao trend da se neki neuspešni likovi kače na moje ime da bi dobili prostor u medijima. Umesto da iskoristi intervju da priča o sebi, planovima, karijeri, novim pesmama, on se sve vreme nesvesno pravda zašto nije uspeo da napravi karijeru. Da je pažljivo slušao šta sam mu tada savetovao, to sigurno ne bi bilo tako. Jer, ako sam ja tada, pre 15 godina opstruirao njegovu karijeru, neko je očigledno nastavio to da radi i posle toga, jer se za poslednjih 13 godina od kada samostalno vodi svoju karijeru, nije pomakao ni pedalj. Honorar mu je isti kao i tada", kaže Žika pa nastavlja:

"Da krenem redom... Za duet sa Anom Kokić sam mu rekao da je bolje da snimi duet sa nekim ko je još poznatiji od nje, jer je to jedini način da ima korist od toga, pa sve i da je pesma traljava kao što je i bila. Za duet sa Ildom sam samo prema pokojnom Šabanu bio iskren, jer me je kao prijatelj pitao za mišljenje, a ja mu rekao da bi Lazić takvu pesmu izneo mnogo bolje nego Kapor. To bih mu i danas rekao jer je to tako. Zašto to posle nije snimljeno, nemam pojma. Podsetiću ga da sam u to vreme lično sugerisao Saši da njega i njegovu suprugu oslobodi ugovora i plaćanja prema Grandu zbog obaveza u vezi deteta i zajedničkog života. Sve vreme su Imali punu marketinšku podršku Granda za džabe, dok su Lazić, Prijovićka i svi ostali pevači odrađivali svoj ugovor. Sam je vodio svoju karijeru poslednjih deset godina i evo gde je stigao, ali to on ne vidi i ne može da razume. I skoro kada smo se videli sam mu iskreno dao jedan savet koji bi mogao da mu mnogo pomogne da se konačno etablira u poslu, ali uzalud. Uglavnom, ako mu nisam pomogao, sigurno mu nisam odmogao", priča Žika pa zaključuje: