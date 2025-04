- Prelepo sam se proveo, svirao je "Tropiko bend“, a i ja sam otpevao nekoliko pesama pred kraj slavlja. Mladencima sam dao novac umesto poklona.Posle venčanja, moja rođena sestra i njen suprug otputovali su u Portugaliju, gde on igra fudbal, pa im je to kao medeni mesec. Inače, moja sestra je promenila prezime i uzela je suprugovo, sada se preziva Ilić – ispričao je tada glumac.

- Ako je Bog rekao da to bude, biće, ako ne... Ja bih voleo da se oženim i da imam decu, ali ne mogu ja sad na silu. Drugari mi kažu pravi dete, pa kako da pravim dete, pa nije kao napraviš dete i to je to. Dete se pravi iz ljubavi. Danas brak i ne postoji više. Sve je u poverenju - rekao je on u emisiji "Exkluziv NIGHT".