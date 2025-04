- To je postalo baš viralno. Ne želim da budem loša, jer nikada nisam loša. Nas dve smo se srele ovde u hodniku pre nego što ćemo ući u studio. Rekla mi je: "Bože, kako si lepa uživo", to je bio samo početak. Dolazimo u studio, ona priča o mojim noktima, pa ne valja ti kosa, ne valja ti nakit. Ona meni govori o markama, o stvarima, ali sam rekla: "OK, pustiću je". Vendi je nekada davno spadala u najlepše žene Balkana. Nekada davno. Ovo je sad crkvenjačenje, ili kako se već kaže to o čemu ona govori. Meni je žao kada takvi ljudi propagiraju crkvu, jer mislim da će sve manje i manje ljudi ići u crkvu bude li ona PR crkve. Ona ili Maja Nikolić. Znači to su ludila, kunem vas, mene bi bilo strah da odem u crkvu da one budu Pr-ovi crkve - poručila je Elektra.