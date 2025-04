- Svi smo plakali, 500 ljudi je plakalo. Prvo sam mislio da ništa javno ne objavljujem jer deca to ne vole, ranije i kad odemo na more pa naleti neki paparazzo oni kažu: "Jao tata, nemoj molim te", a sad kad vidim kako su ljudi komentarisali pesmu, žao mi je da ne objavim. Zaista je supruga napisala tekst, jednu veliku istinu o ćerki, onoliko koliko je moglo da stane u dve strofe. Tekst je fantastičan. Skoro kad sam pevao, bio je Đani sa mnom i kaže mi: "Ma idi bre, rasplaka me", jer ima i on ćerku pa zna da ga čeka to. Tako da definitivno tu pesmu ću objaviti, dogovorio sam se sa ćerkom i zetom i drago mi je što nemaju ništa protiv. Voleo bih da neki kadrovi budu neke njihove fotografije sa venčanja jer je to jednostavno posvećeno Jovani- ispričao je on, prenosi Grand.