Paparaco je uslikao internacionalnu zvezdu, koja ovih dana žari i pali svetskom scenom s hitom "I like it", ispred Starog grada u Budvi, gde im je usidrena i skupocena jahta, na kojoj često provode vreme.

Kao i obično, Didi je bila skockana od glave do pete, a za ovu priliku je odabrala dugi crni kožni mantil i čizme s visokom potpeticom, uz koju je ponela i skupocenu "šanel" tašnu. Pored nje je sve vreme išao injen suprug, preduzetnik i IT stručnjak, koji je za ruku držao njihovu ćerkicu. I Dajana je, poput svoje majke, već postala prava mala trendseterka, pa je ukrala pažnju svih prisutnih svojim mini kaubojskim čizmicama.

- Moja porodica to ne želi, oni se ne bave javnim poslom. Oni žele normalno da žive, a i ja mislim da je to bolje za njih, ali oni me podržavaju u svemu. Što se ćerke tiče, sigurna sam da će i ona biti svetski poznata, već želi da bude manekenka - rekla nam je Didi.