Razmišljam, drage moje, kako da počnem ovu abronošu. Svašta sam ja doživela, čula i saznala, pa pravo da vam kažem, čudom ne mogu da se načudim. Težak je ovaj novinarski posao jer informacije samo pristižu, a ja želim da vam ispričam odjednom sve što saznam, ali ne može.

Bila sam pre neki dan na jednom gradskom događaju i, drage moje, šta sam sve čula, pa to nema ni u akcionim filmovima. Ovi akteri zeznuli su sve reditelje. On je neki vajni biznismen, kao cenjen je, poštovan ugledan, zvaćemo ga Deksi, a sedi na dve stolice. Naime, voli obe žene, i sadašnju i bivšu. Sa obe želi da bude u kontaktu, a one to ne znaju. Međutim, desilo se da je bivša žena u Telegramu upisana kao muško pod imenom Miško, pa je sadašnja zakonita supruga videla da njen dragi tom kontaktu piše: "Ljubavi, kad stižeš?" Tu je nastao problem i drama. Bivšu ćemo da zovemo Šala, a sadašnju Bruka. Ni jedna ni druga nisu baš, što bi naš narod rekao, kako treba. Kada je Bruka videla poruku od Miška, odmah je uzela telefon, pozvala s Deksijevog broja i javila se Šala. Au, ljudi moji, tresla se cela zgrada. Svađale su se najmanje pola sata. Svašta su jedna drugoj rekle. Počastile su se uvredama najsočnijim. Vikale, cikale i sa jedne i sa druge strane, a on je sve to nemo posmatrao, jer nije smeo da pisne. Sada je frka šta će dalje da se dešava. Pitanje je kojoj će se okrenuti, da li će da ostane u braku s Brukom ili će da se vrati Šali. Totalno je zamršeno i zakukuljeno, ali pratimo sve.