On je i pre učešće u pomenutom programu bio prepoznatljiv na društvenoj mreži Tiktok, ali i na različitim platformama na kojima se skidao za novac.

"Objavljivao sam gole slike i zarađivao sam od toga, ali sam sa tim završio obzirom da sam trenutno u vezi i ne želim da se bavim tim stvarima. Imao sam ozbiljnu zaradu. Na mesečnom nivou sam izlazio od 10.000 do 15.000 evra".

"Bilo ih je mnogo, bilo je i gej ponuda koje sam odbijao, dosta me je muškaraca zvalo da budem sa njihovim ženama i da me za to plate", priča Andrej, koji ovo ostavlja iza sebe obzirom da je ludo zaljubljen u 20 godina stariju Gagu o kojoj rado govori.