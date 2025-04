- U prvoj trudnoći sam se razbolela, ja sam imala u petom mesecu početak kancera. Trebalo je to sve psihički izdržati, da potpišeš da zadržavaš trudnoći bez obzira na to da li će tebi nešto da se desi. Tako da sam ja to sve potpisala i rodila Srđana, pa posle šest nedelja se operisala i Bogu hvala preživela taj kancer - rekla je Ivana na početku razgovora za Hajp televiziju.