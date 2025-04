- Sećam se tog perioda, moja pokojna baba je došla na babine, prvi put da vidi svog praunuka, za nju je bio veliki šok kada se sve desilo. U Crnoj Gori je muška glava velika stvar - rekao je on tad.

- Nikada to neću zaboraviti. Familijarno smo išli svi iz Mostara u Nikšić da odradimo te obrede. Očeva porodica je iz Nikšića, tamo smo sahranili malog Zlatka, to je bila tuga za sve nas - dodao je Željko.

- Pokupio sam je sa mature, ona je tada bila maturantkinja Ekonomske škole, rekao sam joj: "Ti ideš kući sa mnom". Inače, ja sam joj i pevao na maturi, postoji i fotografija te večeri. Ona je odmah pristala da pođe sa mnom, ali njeni roditelji su bili protiv naše veze. Muzičari su tada bili na lošem glasu, odmah pored fudbalera i još nekih zanimanja. Međutim, ja sam sve to već za nekih pet-šest dana doveo u red - naveo je svojevremeno pevač.

- Njeni su mi govorili da ona želi da studira, a ja sam rekao da to može i pored mene. Ali onda su brzo došla i dečica, to vam je život... Ona nikada nije zažalila zbog svoje odluke. Dan-danas imam odličan odnos sa njenom familijom, život sve to nekako namesti - dodao je Željko za "Stori".