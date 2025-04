- Kod nje mi se posebno sviđalo što je sve po kući radila sa nama. I peglanje, i kuvanje, i ribanje. O Veljku da i ne govorim! On je na sve spreman, samo da Seka bude srećna. Ustane ujutru pre nje, pa joj odnese kafu u krevet, onda spremi doručak. Leti oko nje, a ona ga samo grli i ljubi. Verujte da ne postoji žena koju bi on pogledao pored njegove Seke. E to kako ona živi i kakva je, to želim svakome na svetu. To je raj i idila - ispričala je ona za "Scandal".