- Svakome bih preporučio da što više vremena bude kraj vode, to je zaista neprocenjiv osećaj. Na reci sam kad god mogu, skoro svakog dana, često sa čitavom porodicom, ponekad i sam. Ljudi me pitaju šta celog dana radim sam na čamcu, a ja im kažem samo: “Uživam.” Mnogi ne mogu to da razumeju, ali voda je stvarno čudo, čisti misli i odnosi ono što te opterećuje. Praktično sam odrastao na vodi, iako moji roditelji nikad nisu imali svoj splav ili čamac. Zato su imali mnogo prijatelja koji su ih posedovali, pa smo tokom leta skoro svakog dana bili kod nekog od njih.