"Bio je divan i predivan. Mislila sam, ok, konačno da pobegnem od tadašnjeg života, da ćemo zajedno raditi", rekla je i dodala da se vremenom sve promenilo. Čak sedam godina trpela je zlostavljanje, a na pitanje zbog čega je to sebi dozvolila, pevačica je rekla:

"Rešila sam ili će me ubiti i završava se agonija ili izlazim iz te priče zauvek. Krenula sam sa koferima, a on je išao za mnom i pitao da li sam svesna da će me ubiti. Stajala sam i čekala, a noge nisam osećala. Okrenula sam se i otišla, a mislila sam da će neko mač da mi zarije u leđa. Išao je za mnom, dalje govorio da će me ubiti i pitao me je i da li sam svesna da mi decu neće dati, odgovorila sam mu da mi ni ne trebaju, išla sam na tu kartu. Otišla sam kod roditelja i naredna dva dana sam presedala ispred obdaništa, samo da vidim decu", prisetila se ona.