- Pa čisto sumnjam. On je u meni samo video beg, u meni je video nekoga ko će uvek moći materijalno da ga podupre i brzo je počeo da pokazuje svoje pravo lice. Što se tiče potomstva - on je krivio mene, ali se na kraju ispostavilo da on nije mogao da ima decu.

- Nažalost me je tukao, ali ja sam jedini krivac što sam to dozvolila. Kada je prvi put digao ruku na mene, tada sam trebala da ga izbacim iz kuće. Ne pitaj me što nisam to uradila, ne bih znala da odgovorim. Sve sam se nadala i mislila da će to da se promeni, da će on shvatiti ko sam ja, da ja želim samo topli dom i porodicu, i da ja nisam takva kakvu me je on gledao svojim očima. Bio je jako posesivan, jako ljubomoran, a zaista nije imao razloga - prisetila se Svetlana Tanasić, pa otkrila da li je iko znao šta se dešava među četiri zida: