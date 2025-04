- Nisam znala ko je Miroslav Ilić. Drugarica me je nagovorila da idemo na njegov koncert. On je sve vreme gledao u mene. Mi smo imali jednog zajedničkog prijatelja i on me je zamolio da se posle koncerta upoznamo sa njim. Nakon toga se nas dvoje nismo razdvajali više od 2 godine. Tačnije, razdvajali smo se, ali smo bili ili na telefonu ili zajedno. Mislila sam da će njoj biti bolje bez mene. U zatvoru su donosili večeru oko 8 sati uveče i ja sam videla taj tup nož i počela sam da režem. Nisam osećala bilo kakav bol, ko da sam rezala tuđu ruku, tuđu venu. Prvo sam presekla levu stranu i krv je počela da šiklja. Onda sam desnu. Kada su videli da je sve krvavo oko mene, brzo su zvali hitnu pomoć i mene su strpali u bolnicu.

- Na početku nisam znala da je on oženjen. Kasnije mi je rekao da je on u braku u kojem nikada nije želeo da bude. Bio je jako šarmantan, privlačan. Mislila sam da je on jednostavan. Živela sam jako buran život u Americi, on me je smirivao. Međutim, ispostavilo se da nije baš tako bilo kako sam mislila.Mi smo znali i po 6 sati da pričamo telefonom. Ja sam išla sa njim na turneje, po Kanadi, Australiji, Nemačkoj. Nismo se krili. Živeli smo čak kod mojih ovde u Beogradu. Nas je iznenadila vest da sam ja u drugom stanju i da će Devin da se pojavi. Miroslav mi je skidao zvezde sa neba. On nije bio okrutan, voleo je da se mazi, u momentu bi me zagrli, poljubio bi mi stomak - govorila je u svojoj ispovesti Mirjana Antonović svojevremeno za Grand.