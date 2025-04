Reper Buba Koreli objavio je na Instagramu video pevačice Indi Aradinović i to iz kupatila. Pevačica se u hotelu usnimila u izazovnom donjem vešu i unihopu dok je pevala reperovu pesmu.

O Bubinom "haremu" već se pisalo. On ima vezu koja datira još iz srednje škole, a pre izvesnog vremena započeo je ljubavnu romansu sa još jednom devojkom, a da prethodno nije raskinuo sa prvom.

- Očigledno je da među njegovim partnerkama postoji ljubomora kao što bi svakoj normalnoj ženi zasmetalo što njen muškarac ima odnose i sa drugom, ali one to njemu ne pokazuju. On redovno izlazi sa njima, ali nikad ne šeta obe istovremeno - rekao je svojevremeno izvor blizak reperu za medije.