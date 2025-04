Regionalna muzička zvezda će tako napraviti Meet and Greet događaj već 24. aprila u 18 sati u Spensu, na kome će fanovi moći da se fotografišu sa njom, a spremila je i druga iznenađenja.

- Bila sam jako tužna kada su javili da moramo da pomerimo koncert a verujem da je i publika to isto osećala. Videla sam da nisam jedina, i drugim kolegama su pomerili koncerte…Da bih im se na neki način odužila za razumevanje i podršku, izabrala sam prvi slobodan datum da dođem do Novog Sada i družim se sa publikom. To će biti najbolji uvod u ono što nas čeka 10. maja, obećala sam nabolji koncert u karijeri i tako će i biti. Ko zna, možda mi ovo postane i tradicija pred koncerte - rekla je Savićeva koja sedam dana posle Novog Sada, 17. maja, nastupa i u svom rodnom Smederevu.