Kako je na njegovu žurku došla Ceca Ražnatović sa sestričinom Helenom, on je istakao da mu veoma znači njena podrška i da su dobri prijatelji, ali je onda zaintrigirao priznanjem.

Naime, na pitanje koja dama sa javne scene ima najlepši osmeh, nakon nekoliko sekundi razmišljanja, Vojaž je rekao da je to Edita Aradinović .

S obzirom na to da su njih dvoje nedavno objavili fotografiju na kojoj poziraju zagrljeni, mnogi se pitaju da li će se među njima desiti nešto više, s obzirom na to da je Vojaž sada slobodan momak.

- Mislim da je Glogovac najbolji naš glumac svih vremena, a moram reći da mi je Sergej Trifunović mnogo pomogao tokom snimanje serije "U klinču". Neizmerno sam mu zahvalan, on me je opustio. Kada se tek susretneš sa glumom postoji određena doza stida, a toga morša da se rešiš da bi mogao da glumiš - rekao je Vojaž i otkrio najneprijatniju scenu:

- Imao sam intimnu scenu sa jednom starijom ženom, to mi je bilo čudno. Prešao sam tu dozu sramežljivosti i uradio to - objasnio je on i potom otkrio da li bi nekada bio sa starijom devojkom.