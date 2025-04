Danas je poznata voditeljka, a u javnosti se Anastasija Buđić predstavila kao pevačica grupe Models i to je ono po čemu je svi pamte. Foto: Printscreen Instagram

- Nismo nikad bili u vezi. Jednom smo se videli u avionu, jednom na nastupu. To je tako napravljeno jer je ljudima interesantno. On to nikad nije demantovao, a nisam ni ja, zbog čega je i počela ta priča. Znam čoveka, ali nemam kontakt s njim od tada.