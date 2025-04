- Zaista sam srećna i njemu kažem i Bogu sam zahvalna što imam supruga kakvog sam želela i on je više od toga i on meni to govori. Prepiremo se oko toga ko je bolji, a ko nije jer kada je prava osoba pored vas onda učite da budete bolji, svako ko to ima pored sebe zna o čemu pričam.