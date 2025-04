"Desila mi se ljubav u Beogradu, i to obostrana sa Momom Jakovljevićem. Bili smo skoro istih godina sa propalim brakovima iza sebe. On je bio uspešan lekar, a pre toga se bavio i manekenstvom. Nisam htela da odustanem od pevanja, a nisam mogla da se oslonim samo na njegovu platu, pa smo raskinuli. Ipak, 30 godina kasnije on je kao lekar pomogao Jeleni da iznese svoju treću trudnoću i rodi zdravog dečaka, mog unuka! Imala sam i dečka, Džordž se zvao, iz Amerike... Sa njim sam raskinula zbog prevelike ljubomore. U toku jedne svađe u hotelskoj sobi počeo da pravi nered i baca sve, polomio je daljinski od televizora u besu. Tada sam pomislila da je dobro što se nisam udala za njega. Čula sam da je umro od srca pre nekoliko godina sam u svom stanu na Floridi", otkrila je Neda.

"Bila sam mnogo usamljena, a muzika mi je bila utočište za maštu i snove, pa mi je tu bilo lepše nego na javi. Molila sam se stalno da dobijem brata ili sestru kako ne bih bila sama... Sa pet godina sam pobegla, i to samo zato što mi je falilo dečje društvo.Čula sam decu da idu u školu, pa sam krenula za njima, ušla u učionicu i sela u poslednju klupu. Za to vreme mama je shvatila da me nema u stanu, pa je otišla kod tate u policiju i tada je krenula potraga. Angažovano je mnogo ljudi, pasa, oružja, službenih kola... Tražili su me svuda, čak su mislili i da sam oteta. Kako je vreme odmicalo, pomislili su da sam otišla na most i upala u Drinu. U celoj toj frci ja sam se vratila iz škole i videla gomilu policije kod nas. Bila sam u čudu, a mama i tata su plakali od sreće. Kada sam im rekla gde sam bila, izvukli su mi uši, pa mi više nije palo na pamet da tako nešto uradim", zaključila je za pomenuti mediji.