- Moja tajna kako sam smršala. Nešto najbitnije je unos tečnosti. Imam svoju jutarnu rutinu. Čim ustanem pijem 2 čase vode. Nekad sa limunom, a nekad bez. Posle toga se doručkuje, često je to jaje na oko uz paradajz ili neko drugo povrće. Za vreme ručka jedem belo meso ili ribu sa barenim povrćem. Izbacila sam ugljene hidrate, držim se unosa kalorija od 1000kcal do 1200kcal. Slatkiša sam se odrekla skroz, baš kad moram da pojedem to je jedna kašika nutele - rekla je ona.