Milan Vasić nedavno se u tajnosti venčao s 18 godina mlađom devojkom Majom Ilijevskom, što je iznenadilo javnost s obzirom na to da nikada ranije nije pričao o svojoj izabranici.

Bračni par se pre toga verio na Kosovu i Metohiji, i to u manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena, a kako mediji navode, Maja je blagoslovenom stanju i čeka dečaka. Prinova se očekuje tokom leta.

- Baš mi je drago što se Milan napakon oženio. Nisam znala dok mi niste rekli. To je sigurno ona slatka devojka s kojom sam ga viđala u kraju kako se drže za ruke. Mnogo su slatki oboje. Iako ga svi znaju, njemu kao da ne prija ta popularnost, pa na sve načine pokušava da živi neprimetno. Uvek se lepo i kulturno javi. Nije uobražen. Nikad ga nismo videli nervoznog i neraspoloženog. Divno je što će postati otac, to su lepe vesti. Želim im sve najlepše - rekla nam je komšinica.

- Ovde Milan voli da provodi svoje slobodno vreme. U kafiću se oseća kao u svojoj kući, pa mu tu društvvo prave i neke njegove kolege. Viđala sam mu kuma Milana Kalinića, Andriju Miloševića i još neke. Tu uvek sede, smeju se, pričaju. Imaju svoj kutak pored šanka, to se zna da je njihovo mesto. Uvek kad prođe mahne i lepo se javi, baš je pozitivan lik. Žena mu je baš simpatična, vidi se da je dosta mlađa od njega, ali izgledaju skladno i jako zaljubljeno. Ja sam ih viđala tu i prošle godine, dugo su oni zajedno. Pre toga je dugo samovao, izgleda da mu se sreća baš osmehnula - zaključila je naša sagovornica.

Inače, Milan je za kuma odabrao svog kolegu i dugogodišnjeg prijatelja Milana Kalinića. On nije krio sreću i ponos što je upravo on bio svedok sreće zaljubljenog para, pa je na mrežama objavio fotografiju mladenaca uz opis "kumovi".

- S Milanom sam dugogodišnji prijatelj, a naše pravo drugarstvo počelo je sa predstavom "Pevaj brate". Milan je jako dobar drug i čovek i velika mi je čast bila kada me je pozvao da mu budem kum. Odmah sam rado prihvatio. Venčanje je bilo intimno, u krugu porodice i prijatelja. Sve je bilo emotivno i baš kako je Milan zamislio. Jako sam srećan što smo prijateljstvo krstili kumstvom i što sam sada sa njim i celom porodicom Vasić postao kum - rekao je Kalinić, pa dodao:

Podsetimo, Milan i Maja upriličili su gala svadbu, na kojoj se svirala tradicionalna muzika. Prvi u kolu bio je glumčev otac Ljubo. S crvenom maramom, on je stao na čelo i pokazao kako se igra.

- Ako je Bog rekao da to bude, biće, ako ne... Ja bih voleo da se oženim i da imam decu, ali ne mogu ja sad na silu. Drugari mi kažu da pravim dete. Pa kako da pravim dete, pa nije kao napraviš dete i to je to. Dete se pravi iz ljubavi. Danas brak i ne postoji više. Sve je u poverenju. Kad sam mogao da se oženim nisam hteo, a kad hoću ne mogu - rekao je Vasić za "Ekskluziv najt".