Ne iznenađuje da je Milica često inspiracija mladim devojkama, a ovog puta su sve požele da imaju iste farmerice kao ona. U pitanju su široki džins, koji je sada u trendu, a koji potpisuje modna kuća "The Attico", a čija je cena 695 evra.

Šetajući Baščaršijom Miica je u ruci nosila "The Row" torbu i to model "Bowling" čija je cena oko 4.000 evra, a uz sve to je iskombinovala "Ysl" štike i naočare brenda "Tom Ford". Procenjuje se da ceo njen stajling košta oko 8.000 evra.