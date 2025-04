- Radim ceo život to znači da sam dovoljno situirana, imam sve što treba. Bunde sam kupila na vreme, ove satove što vole svi da imaju, to sam ja kupila pre dvadeset godina. Ne znam šta bi čovek poželeo kada je materijalno u pitanju - rekla je Sanja.

- Ono što je bila moja želja, to je u jednom momentu bilo toliko daleko da sam se pitala da li ću uspeti jer je vreme isticalo, godine su prolazile. Izgubila sam dosta vremena na jednoj klinici u Beogradu. Došla sam do toga da mi je za zadnju vantelesnu oplodnju trebala dozvola grčkih vlasti, države da mogu da je radim. To podrazumeva da kada pređeš 50 godina ne možeš tek tako da praviš decu jer moraš da budeš zdrav i odgovoran, da imaš dovoljno godina da to dete izvedeš na put – ispričala je ona i dodala: