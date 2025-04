U mom sećanju zauvek će ostati svečanost na kojoj sam delila binu sa Šabanom Šaulićem. To je bio njegov poslednji nastup u Crnoj Gori. Tada sam shvatila zašto je on pravi umetnik medju nama pevačima. Od tog trenutka posebno su mi dragi nastupi sa kolegama kada razmenjujemo pozitivnu energiju. Zato i ova pesma 'Jači nego ikad', koju sam snimila sa Dinom Beharovićem, ima posebnu poruku za mene. Drago mi je da smo se prepoznali i da muzikom širimo ljubav prema publici i podržavamo jedni druge", kaže Jelena, koja je pomenutu numeru snimila za produkciju AS STUDIOTON Aleksandra Sofronijevića, koja je već postala sinonim za kvalitet, a naš proslavljeni harmonikaš uradio je i novi aranžman za ovaj stari hit.