- Sve najbolje, ja Milana volim, dopisujemo se svakodnevno. Mama mu je u bolnici, sada je dobro. Drago mi je da se probudila iz kome. Malo je oslabila, ručka kašice, ali to će biti dobro. Čuva je Bog i čuva je on. On me uvek iskreno nasmeje - rekla je ona.