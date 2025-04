- Neka priča Vesna šta god hoće! Već sam se umorila od cele te priče. Meni oni uopšte nisu interesantni. Drugačije i ne mogu da budu u centru pažnje osim kad me prozivaju. Hvala Bogu da je ona ostvarena – ako ja nisam. Ipak je ona najostvarenija - istakla je Anabela kroz smeh.

- Nisam ostvarena, ne znam da igram, ma ne znam ništa. Znam samo da srećni i ispunjeni ljudi nikada neće upirati prstom u druge niti će ih prozivati, to je moja definicija Vesnine ostvarenosti - objasnila je pevačica.

- Ne znam šta im toliko smeta kod mene da me godinama ne ostavljaju na miru. Verovatno bi najviše voleli da sam negde mrtva gladna - eto, to bi im najviše prijalo. Zahvalna sam Vesni što mi je otvorila oči, jer znam da je u moje vreme srećan i ispunjen čovek gledao sebe, nije dirao nikoga. A ona, kad ne upire prstom u mene, onda je to neko drugi - znamo svi koga sve javno proziva - zaključila je Anabela Atijas.