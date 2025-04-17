Slušaj vest

Na Fejsbuk profilu hrvatske starlete Ave Karabatić pojavila se šokantna objava. Ona je podelila poruku koja je zabrinula mnoge.

Naime, na pomenutoj društvenoj mreži Ave, objavljena je slika na kojoj je u suzama, a zatim status na kojem piše kratko "Zbogom", a onda još i jedan:

Ava Karabatić Foto: Printskrin/Instagram

- Hvala svima od srca, ali ne mogu dalje. Postoje duše toliko čiste i nežne da ih ovaj svet ogrezao u mržnji i zlobi nikada nije ni zaslužio - piše na profilu Ave Karabatić.

A onda se Ava oglasila za domaće medije, te navela da ona nije napisala poruku na Fejsbuku, već njen admin, kojem je objasnila kako se oseća. Takoše, starleta je rekla da nikada ne bi digla ruku na sebe.

- Hvala na brizi. Vernik sam, nikada ne bih digla ruku na sebe. Otac je sa mnom.

Kurir.rs/Blic

