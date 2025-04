- Složena je situacija, zato je tata tu. Jako mi je teško, prolazim kroz pakao. Trpim fizičko i psihičko nasilje od majke 22 godine. Uzela sam stvari i došla u Beograd, sve mi se skupilo. Došlo je vreme da presečem toksične odnose. Ona godinama koristi moju i očevu dobrotu, otkako sam izašla iz klinike za odvikavanje svet gledam drugačije. Trudila sam se da joj pomognem, ali ne vredi. Ponovo me je napala, letos me je isto pretukla. Ne želim to da trpim - rekla nam je Ava i dodala: