- Zašto ste tako uvereni? Ja vas evo slušam, ali ne znam odakle toliko ubeđenje. Upravo to, bolje da budeš u većini, u manjini nisi toliko jak, a ovako si uljuljkan i bolje ti je da ćutiš. Koga briga da li je trouglasta, okrugla, loptasta, nema veze, ko će sada da se zamajava. Ali to predubeđenje... Zato što se to uči u školu onda velika većina tako misli. Evo mogu li ja vas da pitam: 'Da li verujete da su Amerikanci bili na Mesecu? Pa kad letim avionom vidim refleksiju Sunca na oblacima, da je Sunce toliko daleko ne bi imali refleksiju na oblaku. To je pod broj jedan, a pod broj dva, ako je Sunce daleko, a mi smo ovde na Zemlji zašto njegovi zraci padaju piramidalno.