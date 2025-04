Ljubavna priča koja je započela u noćnom klubu i prešla put od skandala do srećne porodice! Danijela Rajić i NBA zvezda Pol Džordž dokaz su da ljubav može pobediti sve prepreke. Od go-go igračice do supruge slavnog košarkaša, Danijela je prošla put koji je obilovao iznenađenjima, a njihova veza je preživela čak i tužbe i suđenja.

Nedugo nakon toga medijima je odjeknula vest o tome da je košarkaš svojoj sadašnjoj supruzi u vreme prve trudnoće nudio čak milion dolara kako bi prekinula trudnoću, ali ona to nije želela da učini.

Njihova veza je bila puna uspona i padova, uključujući tužbe i svađe, ali su na kraju pronašli put jedno do drugog. Danas su u srećnom braku i ponosni roditelji troje dece.

– Dok sam gledao utakmicu, podilazili su me žmarci. Uzbudio sam se i naježio. Osetio sam se ponosnim što sam Amerikanac. Moja supruga je Srpkinja, gledali smo utakmicu, a ona je počela da me proziva. Pa, sam onda počeo da joj uzvraćam i da prozivam i ja nju. Bilo je zabavno u kući, ali ponavljam ti - osetio sam se ponosnim Amerikancem u tim trenucima – kazao je on.