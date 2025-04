"Jusuf Al Omani daje svoj glas snažnom globalnom pozivu na jedinstvo uz uzbudljivu himnu „Why Oh Why“. Omani pozajmljuje svoj ikonski glas „Why Oh Why“, revolucionarnom međunarodnom muzičkom projektu koji ujedinjuje svetski poznate umetnike u iskrenom pozivu na mir, jedinstvo i promene. Sa svojom prepoznatljivom mešavinom emocija, kulture i vokalne briljantnosti, Jusufovo izvođenje dodaje jedinstvenu arapsku dimenziju pesmi dizajniranoj da pokrene srca širom sveta. „Why Oh Why“ je započela kao saradnja sa sedištem u SAD, u kojoj su nastupile legende dobitnika Gremija CeeLo Green, Fantasia, Kenni Lattimore, Sheila E., Emili Estefan i hip-hop zvijezda French Montana, zajedno sa balkanskom folk kraljicom Draganom Mirković i rege legendama The Vailers – bendom pokojnog Boba Marleia. Napisana od strane Raffles Van Ekel, French Montana i Iris Smith, a u koprodukciji Narada Michael Valden, Dražen Damjanović, Seeroos, Emilio Estefan i Raffles Van Ekel, pesma takođe sadrži glasove 80 dece iz različitih sredina, predstavljajući nadu i obećanje sledeće generacije", piše Emirates Today.