- Uvek će biti moja velika rana. Toga sam bila svesna onog dana kada smo raskinuli. Ali, da mogu da se vratim unazad i da biram da ga nikad nisam upoznala, opet bih odabrala sve isto. Ne želim da sklonim slike na kojima sam sa Dominikom, jer bi mi to izgledalo kao da stavljam na stranu najlepši period svog života. Verujem da ću to učiniti kada zauvek nestane ljubav koju gajim prema njemu. A to će, kako mi se sada čini, biti kada umrem. Sumnjam da će neki muškarac uspeti da ispuni prazninu koju je Dominik ostavio za sobom. Ako to nekom pođe za rukom, rado ću oplemeniti stan novim fotografijama - ispričala je Ivana nakon njihovog raskida.