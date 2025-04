- Bio je januar, bilo je jako hladno, i od stana do igraonice gde je trebalo da idemo na rođendan ima možda nekih kilometar i bukvalno na nekih 200-300 metara od igraonice mi se to desilo. To je jedan neopisiv bol u predelu leđa koji traje 10-15 sekundi. Ja sam ženu i decu dovezao i samo sam rekao da izađu iz automobila, oni su brzo izašli. Kad sam otvorio vrata, ispao sam iz auta. Bio sam mokar, kao da je neko kofu vode polio po meni. To se sve dešava vrlo brzo. Tada sam imao pritisak 230 sa 168. U tom trenutku mislio da se nešto ‘prespojilo’ . Moja braća su odmah izašla iz igraonice i bili smo u bolnici za nekih 5-10 minuta. U bolnici su mi izmerili taj pritisak 230 sa 168, dali mi neke lekove ispod jezika. Na EKG-u se vidi da sam imao infarkt - ispričao je pevač za domaće medije.