Do sada je izdala četrnaest albuma, šest singlova i nekoliko kompilacija. Najveći hitovi u njenoj karijeri su: „Nevera moja”, „Dođi što pre”, „Ne kunite crne oči”, „Kunem ti se životom”, „Kad zamirišu jorgovani”, sa Dinom Merlinom, „Kazni me, kazni”, „Svatovi”, „Idem preko zemlje Srbije”, „Sebi sam bila i rat i brat”, „Malo-pomalo”.

- Naše prvo dete, sina, Vlada Jovanović i ja izgubili smo 1986. godine, kada sam bila u sedmom mesecu trudnoće. Spontani pobačaj se dogodio u pauzi koncerta u Mladenovcu. U prvih nekoliko nedelja nakon toga, dok je bol zbog gubitka bio još svež, želela sam da i ja nestanem, da me nema. Nisam ni slutila da me, na nesreću, isto to - i još teže i gore jer je ponovljeno i u vrlo kratkom vremenskom razmaku - čeka već nepunu godinu kasnije. Vladino i moje drugo nesuđeno dete, takođe sin, i takođe u sedmom mesecu trudnoće, izgubila sam pod približno istim okolnostima 1987. godine.