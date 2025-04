- Još uvek sam u šoku zbog svega što se dogodilo. Vrlo nezrelo i lukavo sa njegove strane. Krah razvoda nije mala i laka stvar. Volela sam tog čoveka, a i on je mene. Ipak je on bio moj izbor, ali ipak sam srećna što je mnogo brzo doneo tu odluku i pokazao da je nezrela i nestabilna ličnost za brak. Sta bi bilo da sam dete imala sa takvom osobom?! Nije me kupio, ako me je oženio. Pomešao je malo posao i emocije - poručila je pevačica za "Pink.rs".