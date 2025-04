U mom slučaju je sve bilo ekstremno, nije bilo ravnodušnih. Dešavalo mi se da idem ulicom, a ljudi mi govore najstrašnije pogrdne reči, bilo je čak i fizičkih nasrtaja na mene, udaranje, štipanje, čupanje kose. S druge strane, bilo je ljudi koji su me do te mere obožavali da su znali po nekoliko dana da budu ispred mojih vrata i čekaju me, ponekad se to pretvaralo u patologiju - iskrena je bila pevačica, prenose medije.