- Uskrs je praznik koji ja najviše volim. Iako su to najveći praznici Uskrs i Božić, meni je Uskrs nekako dosta bliži jer sam nekako od malena je bila zadužena za šaranje jaja u mojoj porodici. Tako da ja za svaki Uskrs išaram i do sto jaja. Ja to oslikavam. Oduvek sam volela da radim ikone, raznih svetaca ali mi je najdraža ikona Belog anđela. I onda kao mala sam naučila jako brzo da je radim, i da naslikam jednu ikonu Belog anđela meni treba u proseku jedan minut, dva... Tako da ja to brzo uradim. Svim prijateljima poklanjam ta jaja, ukrašavam ih... Spremam se nekoliko dana pre Uskrsa. Već sam spremila razne boje, tkanine u koje ta jaja stavljam, razne mašne, šljokice... To je neki proces koji kod mene traje nekoliko nedelja pre Uskrsa.