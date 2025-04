- Sada se sve ostavruje.Konačno imam svetski hit. Svi plešu uz moju pesmu "I like it". Nisam očekivala, ovo je novo na Balkanu. To je i u celom svetu hit. Sada svi znaju za mene, ali ovo je tek početak. Bilo je tu mnogo pesama, ali nijedna nije odjeknula kao ova. Velika mi je čast što mi je veliki producent dao šansu. Pesma je hit na top listama u Americi. Kontaktirao me je uoči Nove godine. Ja sam tada rekla da sa svojom ćerkom otvaram poklone, ali on je rekao da ako hoću da budem svetska zvezda moram odmah da se spakujem i odem u Ameriku. Tako je i bilo-otkrila je Didi.