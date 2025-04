- Platio sam ulaz na sopstveni nastup. Radio sam u Nišu. Tada sam bio poluanoniman. Kada sam došao ispred diskoteke, menadžer mi se nije javljao… Bila je gužva pred diskoteke, progurali smo se. I kada sam došao do ulaza, tražili su da platimo… Nisu me znali, i ja sam platio - ispričao je Peđa svojevremeno za domaće medije.

- Ja sam tad bila maloletna i tada sam ga stvarno volela kao osobu, on je mene lagao da me voli. Mi smo se upoznali u Tršiću, razmenili smo brojeve, on me je pozvao na nastup, na kraju smo završili kod njega u smeštaju i tamo smo vodili ljubav - započela je, pa nastavila:

- Ja sam ga kasnije guglala i saznala sam da je u vezi već 15 godina i videla sam da nemaju dece, lagala bih kad bi rekla da ga nisam pretraživala. Za mene je to bila prava ljubav, čuli smo se non stop, govorio mi je da me voli. Nakon dve godine sam upoznala njegovu ženu, kad mi je dao karte za njegov nastup, on mi je rekao da će tamo biti i žena, kad sam je videla htela sam da propadnem u zemlju. Meni je posvetio pesmu 'Ne lupaj mala', to je sigurno istina. To je bilo kad sam imala 21 godinu. Nije mi se kasnije javljao 3 dana zbog stomaka i posle smo prekinuli odnos. Neću da pričam kakav nam je intimni život bio. Moji su bili zgroženi kada su čuli za naš odnos -rekla je Jovana.