- Aleksa je divan i talentovan momak i želim mu svu sreću, i njoj i njemu. Drago mi je da su srećni i kad god neko nađe srećnu luku, srećan sam zbog toga. Drago mi je što je to baš on – rekao je Marović.

- Bitno je da ne dođe do promene, jer se mi bavimo muzikom i to je naš način života , a sve ostalo je manje važno. Počeli smo da se bavimo od 2002. godine i cilj je bio da stvaramo nešto dobro, zato smo i opstali i trajemo – rekao je Marović koji nema loše mišljenje o kolegama koji se bave drugom vrstom muzike.

- Što bih ja morao išta da mislim o njima? Nisam nikada slušao turbo folk, a u trep muzici ima i dobrih stvari, nije sve loše, kao ni u što pop muzici nije sve dobro, ali kad podvučete crtu bitno je šta vas privlači, da vas nasmeje, da vam povod za nešto, obeleži vam taj dan. Ono što to čini treba i da slušate – priča on i dodaje da mašta o velikom koncertu.

- Uvek sanjam koncerte i nisam skroman kada je tako nešto u pitanju, kada se završi već planiram nešto drugo. U pregovorima smo za veliki koncert, ali ne trčim. Imamo puno pesama koje treba da uradimo. Kad god sam nešto silno želeo to sam i ostvario samo možda ne odmah i tad.

Dok priželjkuje kuću na planini, zadovoljan je životom uz sunce i more.

- Radimo na tome da se desi i neka kuća na planini da imamo i tamo nešto, ali more je more. Ne bih menjao i računam da ću za desetak godina sve više biti na moru pored obale i da ću tu nalaziti mir, a ne da budem polu čovek polu saobraćajna gužva. U svakom velikom gradu to je normalno – priča Bojan koji kraj reke zamišlja i penziju.