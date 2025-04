- Isto kao i prošle, izdržavam masovni napad i razmišljam o simbolici samog Vaskrsa. Do sada sam mnogo puta uspevala da se uzdignem iz svih životnih problema, nadam se da ću i ovaj put imati snage. Ono što je lepa strana moje javne persone je što, po uzoru na moj put posut trnjem, oni koji prate mene, mogu mnogo da nauče i izvuku životne pouke. Vaskrs je u mojoj kući lep i simboličan dan, dan prelepe srpske tradicije, najviše zbog moje dece, koja se ovom prazniku najviše raduju. Navikle su i da mama uvek dekoriše kuću na originalan način.

- Teže nego ikad pre. Svi znaju da sam neko ko je stalno na udaru i posmatraju me kao borca u areni, i da li ću pasti ili izboriti se. Do sada sam uspevala da izađem kao pobednik, ali pobednici se rađaju iz mnogih životnih poraza. Naučila sam da primam udarce i da ih vraćam. Ovo je godina kada slavim jubilarnih 30 godina karijere i želim to da učinim kraljevski. Zaslužila sam.