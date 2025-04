- Naravno da se razlikuju. Uspela sam u onome čemu smo težili i nadali se tolike godine. Za to smo se molili danima i noćima, mesecima i godinama. Ona je sve promenila preko noći: i nas, naš odnos prema životu, naše navike, sve je podređeno njoj, pa i moj posao. Ne mogu da idem da radim ako njoj nije dobro ili ako je prehlađena. Može neko da je pričuva, ali nisam za to da dete ide iz ruke u ruku. Pošto sam je toliko dugo čekala, mogu sada i da se brinem o njoj.

- Vera u Gospoda Boga je jedino što može da nas izvuče u takvim situacijama. Rođenje i smrt su usko povezani. To vam je isto kao kad vam neko umre, a ja sam imala tu nesreću da sam pre 13 godina ostala bez roditelja. Preživela sam jer sam silno verovala da je ovozemaljski život prolazan i da je tamo gde su otišli mnogo bolje nego ovde. To možda zvuči kao apsurd, ali je to suština vere. Kao prvo, morate verovati u sebe, a kao drugo, kad su ovakve stvari u pitanju, morate verovati u medicinu, koja je danas jako napredna, i na kraju morate verovati u Boga. Kad se to troje spoji, te tri vere, uspeh je poluzagarantovan, da ne kažem da je zagarantovan. Imamo već jednu dobru osnovu da uspemo u svojoj nameri.