Mitar ove godine obeležava 50 godina muzičke karijere, a iako je jedan od najuspešnijih pevača na našim prostorima, on je bio jednako uspešan i kada je u pitanju odgajanje porodice, o čemu svedoče njegovi unuci.

- To je novi život. Žao mi je što zbog posla nisam posvetio dovoljno pažnje ćerki Sanji, ali zato unucima... Ne kaže se džabe da se unuci najviše vole. Mnogo sam ponosan na svoje unuke. Opušteniji sam i ostvaren sam. Aleksandra svira klavir. Mitar je jako inteligentan i za samo pola godine vežbanja otišao je na regionalno takmičenje u harmonici. A sviranje mu je pokazao jedan moj prijatelj - istakao je na početku Mitar stariji.

- Ja sviram klavir i volim da pevam. Moj brat i ja idemo zajedno na dečju operu. Probe su nam baš teške, ali smo uporni i to jako volimo.

- Jesu. Nisam to očekivao, iznenadili su me. Nisam uopšte insistirao na tome, sami su to izabrali. Prezadovoljan sam.