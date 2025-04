Pesma puna emocija govori o stravičnom gubitku bliske i drage osobe, a Dejan je ispričao kako je uopšte došlo do realizacije ovog projekta koji gotovo svakoj osobi tera suze na oči.

- Imao sam situaciju pre 15 godina kada sam ostao bez jednog od mojih najboljih saradnika i prijatelja. Tada mi se bukvalno svet srušio. Voleo bih da se to nikada nije desilo, ali na žalost, nastala je pesma „Amanet“ koju je radio Saša Milošević Mare – rekao je Dejan.

- Kada sam čuo pesmu „Amanet“ pitao sam Mareta ko će to da otpeva, a on mi je rekao: „Moraćeš ti“. Doneo sam je emotivno, onako kako sam to i osećao. Kada je i danas najavim kažem da bih voleo da nikada nije morala da se snimi ovakva pesma. Ali eto… Mare je moj prijatelj i poznavao je i tog mog prijatelja koji nije među nama. Napravio je pesmu, čista antologija - rekao je Dejan za Grand.