- To je tašna koja je sad prilično aktuelna. Ovako se otvara i izađe sjaj za usne. To je sve što sam danas ponela. Mogu da se stave i kartice, novac i neke sitne stvari. Telefon ne može da stane. To je onako čisto što se mode tiče. J.W. Anderson je brend. Možda je ovo prva žaba tašna u Srbiji. Kažu da žabe donose sreću i novac. Kupila sam je malo pre "I like it" - rekla je Didi.