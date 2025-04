- Moj otac nije bio naše vere, nismo imali u tom smislu porodičnu idilu, ali tu su bili i deda, i ujna, i ujak, i deca, nikad nismo bile same, uvek je to bilo porodično i bez obzira na izazove i što se odrastanja i manjka jednog roditelja tiče ili manjka baka, jer su umrle rano, nedostatka svega toga, negde su mi majka, ujak i deda nadomešćivali sve to. Pamtim to, kad se skuvaju jaja, pa kao uzmemo jaja, pa ne pre nedelje - otkriva Sandra.

- Rekla sam majci da je umro Saša Popović, briznula sam u plač, i moja majka. Inače se zaledim u takvim sitaucijama, meni su krenule suze, samo sam poslala Suzani poruku, ona mi je istog trenutka odgovorila, zahvalila se! Ja do moje sezone, bila sam jedini učesnik koji nije bio na audiciji, on me je video, podržala sam drugove, došli da uzmu broj i dolazim, ne znam ni da me on zna, čekam, on me prepoznao, rekao je samo Mići da mi da broj, 46, 45 je bio broj. Pevala sam neku Veričinu pesmu, sa sve 80 kila, pakao živi, mesec dana kasnije su me pozvali. Četiri godine kasnije, malo me je maltretirao, ali uspeo je od mene da napravi zvezdu, tako se osećam, zahvaljujući njemu, sve posle ja sama što sam sebe nadograđivale, to je okej. On je meni rekao: ,,Nemoj da se žališ što se ovoliko puta pojavljuješ na televiziji, to te više ljudi pamte, pa i ako ih nerviraš, to je bitno" - ispričala je Sandra.