Novinar i voditelj Kurir televizije Ivan Gajić odrastao je bez oca. Detinjstvo je proveo okružen ljubavlju koju su mu pružile mama i baka u selu Krepoljin.

Nije bio problematično dete, ali za detinjstvo, osim te bezgranične ljubavi, vezuje ga i nemaština.

- Mama je radila u ugostiteljstvu. Sećam se, bila je 1993. godina, ja sam imao osam gosdina. mami leže plata, zove baku na fiksni, da trkne do pošte, podigne tu platu i nas dvoje trčimo do centra, podižemo platu i za tu celu mesečnu platu baka je uspela da mi kupi jednu pomorandžu i jednu običnu olovku. Mi smo živeli od maminog bakšiša. To je bio motel, a ona je tamo i konobarisala, i bila za šankom. od tih para nam je devedesetih sagradila kuću. Bio je baš težak period, ali ono što je meni bitno, bili smo složni - ispričao je Ivan Gajić u podkastu "Bunker" kod Lune Đogani, a onda objasnio zašto je odrastao bez oca:

- Moj otac je, hvala Bogu živ i zdrav. Mama i tata su živeli u Francuskoj i kada je trebalo da se porodi vratila se u Srbiju, tu je bila njena mama, rodbina, da joj pomognu oko bebe. Rodio sam se u Požarevcu pa smo se vratili u Francusku i onda je gospodin otac u jednom momentu skapirao da je previše mlad da bi se vezivao i imao porodicu, iako sam ja dete iz drugog braka. Mama je spakovala stvari i vratila se za Srbiju. U jednom momentu se predomislio, pa kao da se mi vratimo, ali mama je bila u fazonu: "ajde, nisam kuče" i ono što je najbitnije, tada sam zamerao mami, a sad joj kažem hvala, ništa loše mi ona o ocu nije rekla. ja sam do trećeg razreda mislio, tako mi je ona pričala, da moj tata radi negde preko da zaradi za nas. Sticajem okolnosti, kako je svet mali, ti upoznaješ razne ljude koji su bili prisutni u njegovom i maminom životu, i ti ljudi meni zapravo ispričaju i kakav je bio on, zašto je pukao taj brak, zapravo bila je vanbračna zajednica i tad sam shvatio kakva je moja mama kraljičetina.

Otvoreno je rekao šta ocu zamera.

- Imali smo kontakt do moje 18. godine možda tri, četiri puta. Trenutno je ljuit na mene iz jednog od ultra glupih razloga. I to kada smo se videli ta tri, četiri puta potezalo se pitanje, jer me nije zvanično priznao u papirima, on je bio u Francuskoj, mama se porodila u Srbiji, nisu bili venčani, on je prvom prilikom kada je dolazio u Srbiju trebao da ode do opštine. Sve vreme mi je u ozvodu iz matične knjige rođenih pisalo ime mame, a u polju gde treba da stoji ime oca stoji nepoznati detalji. Smetalo mi je što stoji nepoznato, kao da mama i ja ne znamo ko mi je otac. Par puta smo pokušali to da vidimo s njim, kao važi, hoću, ili nas iskulira - ka\e pa otkriva da je tužio oca.

- Tužio sam ga za priznavanje očinstva kada sam imao 16 godina. To je bio moj hir, ništa drugo, jer 16 godina čekam da uradi nešto. Čekali smo ga dve godine da se pojavi na sudu. Kada se pojavio bio je bezobrazan prema mami, pa smo imali svađu, a sve vreme je ta tužba bila za priznavanje očinstva, nikakve alimentacije. Onda kada je sudija rekla da ako neće da prizna očinstvo, radiće se DNK, ako se ispostavi da je otac moraće da plati sve alimentacije od rođenja do kraja mog školovanja, što će biti retroaktivno 18 godina plus dok se budem školovao. Njemu sve, samo pare ne i tad me je kao priznao. verujem da se upisao, nisam izvlačio izvod. To je bilo kada sam imao 18 godina i naš sledeći susret je bio kada sam imao 33, znači 15 godina kasnije.

Ivan je ispričao i kako su posle tako dugog vremena obnovili kontakt.

- Obnovio sam kontakt s tetkom. Gostovao sam u "Zadruzi 1" "Pitanja novinara". Ljudi u dijaspori baš gledaju naše programe, videla me je i pisala na Fejsbuku. Tetka i ja se nismo često viđali, ali smo imali lep kontakt. Na njen poziv sam otišao u Pariz, 15 godina od tog suda, napravio mi je iznenađenje i on me je sačekao na aerodromu, a na sudu smo se baš svađali i vređali. Dao sam mogućnost tom odnosu da se razvije, da se upoznamo, kad ne možemo da imamo relaciju kao sin i otac.

Naredne godine Ivan je upoznao familiju s očeve strane.

- Naredne godine me je zvao na svoju zavetinu, to je kad malo mesto slavi svoju slavu. Otišao sam tamo i upoznao familiju s njegove strane. Ono što se meni nije sviđalo je to što su njegovi pozivi ka meni bili upućeni samo pred tu zavetinu. Rekao sam ok, jedne godine sam došao, selo me je upoznalo, familija me je upoznala, ajde sada da gradimo odnos, da se upoznamo pa dokle stignemo. Jedne godine me je pozvao za zavertinu, rekao sam da mogu da dođem, ali neću, jer nisam sin za zavetinu i posle sam saznao da se naljutio na mene. Često me pitaju da li mi fali otac, pa ne fali, jer ja ne znam kako je toimati oca.