- Evo iz prve ruke da vam kažem. Ćerka me je probudila i pita me: "Tata, šta je ovo." Zvali su je dvadeset njih i pitali šta se dešava, tvoj otac je na svim vestima, na svim portalima. Pokazuje mi vesti, ja čitam i stvarno sam bio iznenađen. Kao iz serije "Selo gori, a baba se češlja" - Ja s tem nemam ništa! Verovatno svako od nas na svetu ima dvojnika, to je naučno dokazano. Svakako je slučajnost. Ima i najgorih kriminalaca koji imaju bebi fejs, ali, eto, ja od silnih udesa možda sad imam skar fejs. Niti me je policija zvala, niti znam o čemu se radi - rekao je Krečar za Kurir.